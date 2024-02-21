"Потрясающе": звезда турецких сериалов Бурак Озчивит восхитился Москвой

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит прилетел в Москву для участия в концерте и фан-встречах с российскими поклонниками. Актер уже попробовал каравай, спел "Калинку-малинку" на русском и поделился впечатлениями о столице. Подробнее – в нашем материале.



"Главный красавчик Турции"

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/burakozcivit

Бурак Озчивит прилетел в Москву 20 февраля, чтобы поучаствовать в концерте "Музыка турецких сериалов" и ответить на вопросы поклонников. Актер заселился в одном из пятизвездочных отелей столицы, где его встретили с русским размахом: студенты музыкального театра ГИТИС в национальных костюмах спели "Смуглянку" и предложили гостю хлеб и соль.

Вечером того же дня он выступил на концерте и ответил на вопросы ведущих: актер рассказал о своем опыте работы, истории из жизни, спел "Калинку-малинку" на русском языке и признался, что готов принять участие в российско-турецком проекте. Во время встречи фанаты подарили Озчивиту матрешку с его изображением и шапку-ушанку.

Артист подчеркнул, что бывал в Москве много раз и давно знаком с суровыми русскими морозами.



Бурак Озчивит актер Я как-то приезжал в Москву еще в годы работы моделью. Было –25, –30 градусов. Я выходил на улицу со стаканчиком кофе, и он замерзал. Я потом в Турции всем об этом рассказывал. Затем стал часто сюда приезжать, потом никому в Турции уже ничего не рассказывал: я привык. Я стал такой же, как вы. Один из вас.

Артист отметил, что в предыдущие визиты увидел многие достопримечательности Москвы, в том числе Красную площадь. По словам актера, за годы столица очень изменилась.

"Потрясающие здания возведены. Ваш финансовый центр великолепен. Я вижу, как ваш город быстро меняется", – сказал он.

В свою очередь, поклонницы тоже поделились в соцсетях впечатлениями от встречи с артистом.

"Музыка из любимых турецких сериалов в исполнении живого оркестра и главный красавчик Турции (или даже мира) Бурак Озчивит собственной персоной. Какой же он прекрасный и талантливый. Было так круто, что словами не передать", – написала поклонница актера Яна Бородина.

"Прекрасный вечер, прекрасный человек. Огромное спасибо за талант", – добавила пользователь Юлианна Шестакова.

Был и эпизод, расстроивший некоторых поклонниц Озчивита. После концерта прошла закрытая фан-встреча, где можно было сфотографироваться с артистом и взять у него автограф. Однако несколько девушек признались, что эта часть прошла немного скомкано: по их словам, Бурак выглядел уставшим, позировал с поклонницами без особого удовольствия и буквально через полчаса покинул их.

"Не понравилась сильная суета, Бурак уставший, глаза уставшие. Не могу сказать, что слишком довольна. Слишком все суетно и быстро", – поделилась впечатлениями одна из участниц встречи в интервью телеграм-каналу SHOT.

По данным СМИ, далее актер отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с фанатами.

Турецкий актер Бурак Озчивит наиболее известен по ролям в телесериалах "Великолепный век", "Королек – птичка певчая", "Черная любовь" и "Основание: Осман". Артист уже приезжал в Россию в 2022 году и также встречался с фанатами. По данным СМИ, тогда он поучаствовал в открытии турецкого ресторана в Москве.



"Здесь просто шикарно"

Фото: Москва 24

Бурак Озчивит не первый из известных иностранных гостей, кто высоко оценил Москву и Россию в целом. В начале февраля 2024 года в столицу прибыл американский журналист Такер Карсон, чтобы взять интервью у Владимира Путина. В том числе он посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ и Большой театр. После этого экс-ведущий Fox News поделился впечатлениями от мегаполиса. Он заявил, что находиться в Москве намного приятнее, чем в любом другом городе в США.



Такер Карсон американский журналист Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, – крупнейший европейский город с 13 миллионами населения, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел. <...> Она намного чище, безопаснее и красивее эстетически. Ее архитектура, еда, услуги лучше, чем в любом городе США.

Иностранный гость также оценил столичное метро и особенно восхитился станцией "Киевская".

Похожее мнение выразил и другой американский журналист Джексон Хинкл, который посетил Москву в сентябре 2023 года и поделился впечатлениями на своем YouTube-канале.

"Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место", – отметил Хинкл.



Джексон Хинкл американский журналист Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. <…> Здесь очень чисто.

Журналиста поразили Красная площадь, Кремль, храм Василия Блаженного и парк "Зарядье".

"В Америке нет ничего подобного, это потрясающе", – признался гость.

Кроме того, в начале июля 2023-го Хинкл уже высказывался о России и восхищался новыми жилыми кварталами в Мариуполе.

Еще один поклонник РФ – голливудский актер Стивен Сигал. В марте 2023 года он заявил, что является "на миллион процентов русским".

"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", – сказал он в ходе конгресса Международного движения русофилов.

А на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун" он отметил, что самое прекрасное в России – это люди.

В ноябре 2016 года актер получил российское гражданство, в августе 2018-го Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. По данным СМИ, в прошлом году он также зарегистрировал бизнес в России по продаже напитков.