"Потрясающе": звезда турецких сериалов Бурак Озчивит восхитился Москвой

Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит прилетел в Москву для участия в концерте и фан-встречах с российскими поклонниками. Актер уже попробовал каравай, спел "Калинку-малинку" на русском и поделился впечатлениями о столице. Подробнее – в нашем материале.
"Главный красавчик Турции"
Бурак Озчивит прилетел в Москву 20 февраля, чтобы поучаствовать в концерте "Музыка турецких сериалов" и ответить на вопросы поклонников. Актер заселился в одном из пятизвездочных отелей столицы, где его встретили с русским размахом: студенты музыкального театра ГИТИС в национальных костюмах спели "Смуглянку" и предложили гостю хлеб и соль.
Вечером того же дня он выступил на концерте и ответил на вопросы ведущих: актер рассказал о своем опыте работы, истории из жизни, спел "Калинку-малинку" на русском языке и признался, что готов принять участие в российско-турецком проекте. Во время встречи фанаты подарили Озчивиту матрешку с его изображением и шапку-ушанку.
Артист подчеркнул, что бывал в Москве много раз и давно знаком с суровыми русскими морозами.
Артист отметил, что в предыдущие визиты увидел многие достопримечательности Москвы, в том числе Красную площадь. По словам актера, за годы столица очень изменилась.
"Потрясающие здания возведены. Ваш финансовый центр великолепен. Я вижу, как ваш город быстро меняется", – сказал он.
В свою очередь, поклонницы тоже поделились в соцсетях впечатлениями от встречи с артистом.
"Музыка из любимых турецких сериалов в исполнении живого оркестра и главный красавчик Турции (или даже мира) Бурак Озчивит собственной персоной. Какой же он прекрасный и талантливый. Было так круто, что словами не передать", – написала поклонница актера Яна Бородина.
"Прекрасный вечер, прекрасный человек. Огромное спасибо за талант", – добавила пользователь Юлианна Шестакова.
Был и эпизод, расстроивший некоторых поклонниц Озчивита. После концерта прошла закрытая фан-встреча, где можно было сфотографироваться с артистом и взять у него автограф. Однако несколько девушек признались, что эта часть прошла немного скомкано: по их словам, Бурак выглядел уставшим, позировал с поклонницами без особого удовольствия и буквально через полчаса покинул их.
"Не понравилась сильная суета, Бурак уставший, глаза уставшие. Не могу сказать, что слишком довольна. Слишком все суетно и быстро", – поделилась впечатлениями одна из участниц встречи в интервью телеграм-каналу SHOT.
По данным СМИ, далее актер отправился в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с фанатами.
"Здесь просто шикарно"
Бурак Озчивит не первый из известных иностранных гостей, кто высоко оценил Москву и Россию в целом. В начале февраля 2024 года в столицу прибыл американский журналист Такер Карсон, чтобы взять интервью у Владимира Путина. В том числе он посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ и Большой театр. После этого экс-ведущий Fox News поделился впечатлениями от мегаполиса. Он заявил, что находиться в Москве намного приятнее, чем в любом другом городе в США.
Иностранный гость также оценил столичное метро и особенно восхитился станцией "Киевская".
Похожее мнение выразил и другой американский журналист Джексон Хинкл, который посетил Москву в сентябре 2023 года и поделился впечатлениями на своем YouTube-канале.
"Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место", – отметил Хинкл.
Журналиста поразили Красная площадь, Кремль, храм Василия Блаженного и парк "Зарядье".
"В Америке нет ничего подобного, это потрясающе", – признался гость.
Кроме того, в начале июля 2023-го Хинкл уже высказывался о России и восхищался новыми жилыми кварталами в Мариуполе.
Еще один поклонник РФ – голливудский актер Стивен Сигал. В марте 2023 года он заявил, что является "на миллион процентов русским".
"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", – сказал он в ходе конгресса Международного движения русофилов.
А на пресс-конференции в честь церемонии открытия Всероссийского центра айкидо "Тайфун" он отметил, что самое прекрасное в России – это люди.
В ноябре 2016 года актер получил российское гражданство, в августе 2018-го Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. По данным СМИ, в прошлом году он также зарегистрировал бизнес в России по продаже напитков.
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