Пользователи соцсетей отреагировали на восхваляющее Москву видео американского журналиста

Американский журналист Джексон Хинкл впервые посетил Москву и записал видео для своего YouTube-канала, где поделился впечатлениями о столице. Молодой человек заявил, что город по своей инфраструктуре и безопасности превосходит Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майами и Лондон. Рассказываем, как пользователи соцсетей отреагировали на этот ролик.



"Здесь просто шикарно"

Журналист из Америки Джексон Хинкл прилетел в Россию и записал ролик для своего YouTube-канала, в котором восхитился красотой Москвы. На кадрах запечатлено, как молодой человек в компании своей девушки прогуливается по центру города и делится впечатлениями от увиденного.

"Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место", – отметил Хинкл.





Джексон Хинкл американский журналист Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне. На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. <…> Здесь очень чисто.

Молодого человека поразили виды на Красную площадь, Кремль, храм Василия Блаженного и парк "Зарядье". "Я буду честен, в Америке нет ничего подобного, это потрясающе", – признался журналист.

В начале июля этого года Хинкл уже высказывался о России. В одном из своих роликов журналист восхитился новыми жилыми кварталами в Мариуполе. "Путин построил красивые, бесплатные многоквартирные дома для пострадавших жителей Мариуполя. Что Украина принесла в Херсон и Харьков? Ничего, кроме Blackrock", – написал он в социальной сети X (ранее Twitter).



"Красивое место и прекрасные люди"

Пользователи соцсетей активно обсуждают видео, которое опубликовал Хинкл. По мнению англоговорящих комментаторов, журналист показывает то, что должен видеть Запад.





из комментария пользователя в соцсетях Россия – это не тот мрачный образ, который пропагандировался в эпоху холодной войны. Я вырос, думая, что каждый в Советском Союзе был либо потным, курящим сигареты и пьющим водку сталелитейщиком, либо бабушкой. <...> Теперь мы все видим, что Москва – это чистое, современное и изысканное место, которое не уступает или превосходит лучшее, что могут предложить западные мегаполисы.

Другие комментаторы пишут, что тоже хотели бы побывать в РФ. "Я хочу увидеть много мест в России, например Казань и Дальний Восток. Всерьез подумываю проделать путь от Владивостока до Москвы, а потом и до Крыма. Я много путешествовал, но никогда не был в России, за исключением одного раза транзитом через московский аэропорт", – поделился мужчина.

Девушка, которая родилась в Канаде, рассказала под видео, что живет и работает учителем в Москве на протяжении семи лет. "Мне это нравится. Респект тебе, Джексон, за твои видео", – написала она.

Еще один пользователь из Великобритании рассказал о своем опыте посещения столицы в 2015 году.





из комментария пользователя в соцсетях Москва – потрясающий город, провел там некоторое время в 2015 году, возможно, это был лучший отпуск на свете! Красивое место и прекрасные люди! Вернулся бы с большим удовольствием, если бы мог себе это позволить!

Другой комментатор поделился, что впервые посетил Москву несколько недель назад. "Я некоторое время жил в Париже, и там тоже много красивой архитектуры, но московские улицы намного чище. Мой русский составляет всего 50–60%, но люди всегда мне очень помогали", – вспоминает он.

Комментатор также отметил высокий уровень безопасности в Москве, добавив, что спокойно пользовался транспортом, гулял и спускался в метро.

