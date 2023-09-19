Американский журналист сравнил Москву с Нью-Йорком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Американский журналист Джексон Хинкл посетил в Москву и отметил ее красоту. По его словам, столица России выглядит потрясающе, особенно если сравнивать с Нью-Йорком или Лондоном.

"Если сравнить Москву с Нью-Йорком, Майами, Лос-Анджелесом, Лондоном, то здесь просто шикарно. Это потрясающее место. Обслуживание на высшем уровне, еда на высшем уровне, инфраструктура на высшем уровне", – рассказал он на своем YouTube-канале.

Хинкл счел невероятно красивыми Кремль, Красную площадь, храм Василия Блаженного и парк "Зарядье". По его словам, в США нет подобных мест.

Американец отметил, что на улицах Москвы он не увидел наркоманов или бездомных, которые угрожают гражданам. Также он обратил внимание на чистоту в городе.

Ранее стало известно, что около 10,3 миллиона туристов побывали в Москве за первые шесть месяцев этого года. Это оказалось больше на 80%, чем за весь 2010 год.

Так, за полгода число туристов увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основой потока являются граждане РФ, которые приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей. В мае в столицу приехали 1,85 миллиона туристов.



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