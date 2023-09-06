В МЭР предложили разрешить регистрацию в отелях РФ по загранпаспорту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минэкономразвития РФ предложило разрешить регистрироваться в российских отелях удаленно и по загранпаспорту. Соответствующую инициативу представил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, сообщает ТАСС.

"Регуляторные меры: регистрация в гостиницах удаленно и по загранпаспорту", – следовало из презентации.

В настоящее время регистрация подобным образом в РФ невозможна. Вахруков отметил, что сканирование паспорта создает временные и финансовые издержки.

В числе предлагаемых министерством мер также оказались запрет на рекламы и агрегаторами неклассифицированных средств размещения, регулирование круизной деятельности, обязательная классификация всех видов средств размещения и другие.

Ранее стало известно, что в период с июня по август 2023 года россияне в два раза чаще оплачивали летний отдых кредитными картами. Более 60% трат по кредитным картам в указанный период пришлось на оплату услуг туристических агентств. Средняя стоимость покупки превысила 12,2 тысячи рублей.



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