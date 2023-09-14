Около 10,3 млн туристов посетили Москву в первой половине 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 10,3 миллиона туристов побывали в Москве за первые шесть месяцев этого года. Это оказалось больше на 80% за весь 2010 год, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, за полгода число туристов увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Основой потока являются граждане РФ, которые приезжают из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей.

В частности, за первые шесть месяцев этого года Москва стала популярным местом в праздники и длинные выходные. В мае сюда прибыли 1,85 миллиона туристов.

До этого стало известно, что летом 2023 года россияне чаще всего отдыхали в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. Средний отпуск по России длился 7 дней, а бронировали поездки в среднем за 25 дней до планируемого путешествия. Кроме того, в десятку самых популярных по бронированию направлений вошли Махачкала, Казань, Екатеринбург, Самара и Уфа.

Ранее россияне рассказали, какие страны считают опасными для посещения. В первую тройку вошли Соединенные Штаты Америки, Франция и Мексика. Далее, согласно опросу, следуют Индия и Тунис. При этом среди наиболее безопасных направлений для поездок респонденты назвали Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты и Сейшелы.

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