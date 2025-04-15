Путин пообщался на немецком языке с гражданином ФРГ, переехавшим в РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пообщался на немецком языке с гражданином ФРГ, который переехал жить в поселок Доброград, расположенный во Владимирской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Немец в беседе с российским лидером попросил помочь ему получить гражданство России. Глава государства, в свою очередь, пообещал решить вопрос.

Ранее американский хоккеист, нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Александр Гальченюк получил российский паспорт. Первый зампред правительства Хабаровского края, председатель попечительского совета Сергей Абрамов выразил надежду, что гражданство РФ пойдет на пользу и спортсмену, и лиге.

"Амур" заключил контракт с Гальченюком в прошлом году после того, как спортсмен расторг договор с петербургским клубом "СКА". В сезоне-2024/25 хоккеист провел 53 игры за хабаровскую команду, в которых забросил 20 шайб и совершил 17 голевых передач.

