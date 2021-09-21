Сильный ветер повалил дерево на Университетском проспекте в Москве

В Москве на Университетском проспекте пришлось перекрыть целый двор. Там устраняют последствия сильного ветра.

Дерево упало на машину. Огромная трещина на лобовом стекле, поврежден капот. Внутри, судя по видео от зрителей, в этот момент никого не было.

Спасатели в очередной раз напомнили автомобилистам о том, что не надо парковаться под деревьями во время непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.