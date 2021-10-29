Партнер производителя сырков "Б. Ю. Александров" объявлен в международный розыск – СМИ

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Партнер скончавшегося около года назад президента группы компаний "Ростагрокомплекс", производителя сырков "Б. Ю. Александров" Юрий Изачик объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с ним разыскивается предприниматель Леонид Белиловский. Мужчин обвиняют в принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения организованной группой.

По некоторым данным, Изачик владел 100% долей в уставном капитале этой компании. Официального комментария от следствия и представителей компании пока нет.

В ноябре прошлого года умер основатель бренда "Б. Ю. Александров" Борис Александров. Ему было 73 года.

Борис Александров начал развивать собственное производство молочной продукции в начале 1990-х годов. В 1995 году он основал компанию "Ростагроэкспорт".

Самым главным и известным его брендом стали глазированные сырки "Б. Ю. Александров". В 2000-х годах его компания также выпустила плавленые сыры под брендами "Дружба", "Янтарь", "Коралл" и "Шоколадный".