Адвоката советника главы "Роскосмоса" объявили в розыск

19:43
Фото: пресс-служба Басманного суда
Адвоката советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Ивана Павлова 20 сентября объявили в розыск из-за разглашений данных следствия, сообщил юрист в своем телеграм-канале.
"При том, что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить", – сказал Павлов.
По его словам, об объявлении в розыск он узнал от Сафронова, которому об этом сообщил следователь Александр Чабан.
Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене в апреле 2020 года. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.
Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы. В начале октября Мосгорсуд продлил арест Ивану Сафронову до 7 января.
Сафронов отказался от сделки со следствием – адвокат
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