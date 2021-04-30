СК просит запретить адвокату Павлову общаться со свидетелями

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В Басманный суд столицы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий адвокату Ивану Павлову по делу о разглашении данных следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняется, СК просит возложить на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя в суд, а также запретить ему общаться со свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и интернет.

Сам Павлов сообщил, что Следственный комитет предъявил ему обвинение по статье 310 УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования".

О зарержании Павлова стало известно в пятницу. Он является главным адвокатом по делу советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Сафронова арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

30 апреля Лефортовский суд столицы продлил арест Сафронова до 7 июля.