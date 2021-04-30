Суд в Москве продлил арест советника главы "Роскосмоса"

Фото: пресс-служба Лефортовского районного суда

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 июля арест советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат Сафронова Дмитрий Катчев заявил, что обжалует решение суда.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.