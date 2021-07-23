С сайта "Ведомостей" исчезла колонка Сафронова про дела о госизмене

Фото: Агенство "Москва"/пресс-служба Лефортовского районного суда

С сайта газеты "Ведомости" исчез материал обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о проблемах с преследованием в России по статьям о госизмене и шпионаже.

В своей колонке Сафронов заявил, что у подозреваемых фактически отсутствует возможность защищаться. Адвокаты не оказывают юридическую поддержку, а предлагают задержанным задуматься о заключении досудебного соглашения.

Также журналист заявил, что среди обвиняемых есть те, кто действительно сотрудничает с иностранными спецслужбами, однако реальных шпионов не хватает.

Сейчас при переходе по ссылке появляется информация об ошибке. Поиск статьи по сайту не дает результатов.

"DDоS-атака идет на сайт "Ведомостей", который сейчас недоступен, техслужбы пытаются ее нейтрализовать", – сообщили РБК в пресс-службе "Бизнес Ньюс Медиа".

В ответ на запрос РБК шеф-редактор "Ведомостей" Александр Малахов сообщил, что не знает, из-за чего колонка Сафронова стала недоступна. Он добавил, что онлайн-редакция не имеет к этому никакого отношения.

Исполняющий обязанности главного редактора "Ведомостей" Ирина Казьмина написала в редакционном чате, что разбирается в причинах произошедшего, сообщил РБК сотрудник издания. Сама Казьмина звонки РБК проигнорировала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что колонку Ивана Сафронова включили в дайджесты Кремля. При этом он отметил, что какой-либо реакции на материал еще нет.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.

