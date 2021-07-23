С сайта "Ведомостей" исчезла колонка Сафронова про дела о госизмене

Фото: Агенство "Москва"/пресс-служба Лефортовского районного суда
С сайта газеты "Ведомости" исчез материал обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о проблемах с преследованием в России по статьям о госизмене и шпионаже.
В своей колонке Сафронов заявил, что у подозреваемых фактически отсутствует возможность защищаться. Адвокаты не оказывают юридическую поддержку, а предлагают задержанным задуматься о заключении досудебного соглашения.
Также журналист заявил, что среди обвиняемых есть те, кто действительно сотрудничает с иностранными спецслужбами, однако реальных шпионов не хватает.
Сейчас при переходе по ссылке появляется информация об ошибке. Поиск статьи по сайту не дает результатов.
"DDоS-атака идет на сайт "Ведомостей", который сейчас недоступен, техслужбы пытаются ее нейтрализовать", – сообщили РБК в пресс-службе "Бизнес Ньюс Медиа".
В ответ на запрос РБК шеф-редактор "Ведомостей" Александр Малахов сообщил, что не знает, из-за чего колонка Сафронова стала недоступна. Он добавил, что онлайн-редакция не имеет к этому никакого отношения.
Исполняющий обязанности главного редактора "Ведомостей" Ирина Казьмина написала в редакционном чате, что разбирается в причинах произошедшего, сообщил РБК сотрудник издания. Сама Казьмина звонки РБК проигнорировала.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что колонку Ивана Сафронова включили в дайджесты Кремля. При этом он отметил, что какой-либо реакции на материал еще нет.
Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.
Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.
Иван Сафронов читает по 700 страниц в день в СИЗО
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: