Колонку Ивана Сафронова включили в дайджесты Кремля

Фото: пресс-служба Лефортовского районного суда

Опубликованная в "Ведомостях" колонка обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова включена в дайджест Кремля. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, она включена в дайджест, как обычно. Поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться", – цитирует пресс-секретаря российского лидера ТАСС.

Песков отметил, что какой-либо реакции на материал еще нет.

Посвященная возбуждению уголовных дел по статьям о госизмене и шпионаже колонка Сафронова появилась в "Ведомостях" 23 июля. Вскоре материал перестал открываться на сайте издания.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.

