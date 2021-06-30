Суд продлил арест обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса"

Фото: пресс-служба Лефортовского районного суда/Агентство "Москва"

Срок содержания под стражей советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене, продлен. Решение вынес Мосгорсуд.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Сафронову срок содержания под стражей до 7 октября", – сообщили в пресс-службе суда.

Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.