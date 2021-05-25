Мосгорсуд оставил в СИЗО советника гендиректора "Роскосмоса" Сафронова

15:10
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей советнику гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
В конце апреля 2021 года суд продлил арест Сафронову до 7 июля. Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Адвокат советника гендиректора "Роскосмоса" Дмитрий Катчев заявил, что обжалует решение суда.
Советника главы "Роскосмоса" арестовали по обвинению в госизмене. По данным следствия, он передавал информацию, содержащую гостайну и касающуюся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, за рубеж. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.
Ранее адвокат Сафронова Иван Павлов рассказал, что его подзащитный отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить сжатый срок лишения свободы, отмечал адвокат.
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