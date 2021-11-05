В Колумбии задержали россиянина, разыскиваемого за связи с террористами

18:31
Фото: depositphotos/alexraths
Полиция Колумбии задержала россиянина, объявленного в международный розыск Россией. Его обвиняют в связях с запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщил генеральный директор колумбийской полиции Хорхе Варгас, передает ТАСС.
"Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу Али Али, которого власти его страны указывают как члена террористической группировки "Исламское государство", был пойман в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе", – написал Варгас в своем Twitter-аккаунте.
Гендиректор колумбийской полиции рассказал, что Таранец был объявлен в международный розыск в 2013 году. По имеющейся у полиции информации, он участвовал в деятельности террористических группировок в Сирии. В Колумбию россиянин приехал из Турции и планировал направиться в Гватемалу.
"Мы связались с руководством российской полиции, чтобы начать процесс экстрадиции", – добавил Варгас.
Ранее иракские силовики задержали заместителя бывшего главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Сами Джасима. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: