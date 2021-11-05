В Колумбии задержали россиянина, разыскиваемого за связи с террористами

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Полиция Колумбии задержала россиянина, объявленного в международный розыск Россией. Его обвиняют в связях с запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщил генеральный директор колумбийской полиции Хорхе Варгас, передает ТАСС.

"Гражданин России Владимир Таранец, известный по прозвищу Али Али, которого власти его страны указывают как члена террористической группировки "Исламское государство", был пойман в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе", – написал Варгас в своем Twitter-аккаунте.

Гендиректор колумбийской полиции рассказал, что Таранец был объявлен в международный розыск в 2013 году. По имеющейся у полиции информации, он участвовал в деятельности террористических группировок в Сирии. В Колумбию россиянин приехал из Турции и планировал направиться в Гватемалу.

"Мы связались с руководством российской полиции, чтобы начать процесс экстрадиции", – добавил Варгас.

Ранее иракские силовики задержали заместителя бывшего главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Сами Джасима. Об этом сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

