Премьер Ирака объявил о поимке заместителя экс-главаря ИГ

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Иракские силовики задержали заместителя бывшего главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Сами Джасима, сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми.

"Пока силы безопасности охраняли выборы (в парламент страны. – Прим. ред.), их коллеги из разведслужб проводили одну из самых сложных операций, чтобы арестовать отвечавшего за финансы ИГ Сами Джасима – заместителя уничтоженного главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади", – написал аль Казыми в Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность ростом активности террористов ИГ в Афганистане. Она подчеркнула, что группировка начала интенсивные боевые действия на юге страны. Также в МИД РФ отметили деятельность террористов в районе российского посольства в Кабуле.