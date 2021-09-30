Готовивших теракты в Московском регионе осудили на сроки до 25 лет

11:52
Фото: СК РФ
Второй западный окружной военный суд вынес решение по делу пятерых участников террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) за подготовку терактов в Московском регионе, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ России уточнили, что приговоры вынесены в соответствии с частью 2 статьи 205.5 ("Организация деятельности террористической организации") и частью 2 статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ.
"...суд приговорил Алибекова И. А. к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова М. Р. и Баходурова Ф. Д. – к 18 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей каждому, Шахмедова Т. И. – к 19 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей, Мамурова У. К. – к 18 годам лишения свободы", – указали в ведомстве.
Согласно информации правоохранительных органов, осужденные создали в столичном регионе законспирированное сообщество с целью совершения взрывов в зданиях полиции и образовательного учреждения в Москве.
Затем они планировали уехать в Сирию для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне боевиков.
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