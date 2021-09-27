Задержанные неонацисты рассказали о подготовке теракта в Уфе

Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

Подозреваемые в подготовке теракта в Башкирии рассказали, как готовились к преступлению. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале СК РФ.Во время допроса один из задержанных рассказал, что тренировки они проводили в лесу. После сообщники планировали снять квартиру для подготовки к теракту.

"Мы приехали на место проведения тренировок: в лес, находящийся у поселка Михайловка. Ориентиром является АЗС, дальше должна находиться автобусная остановка. Там будет спуск в лес, где мы собирались", – рассказал другой подозреваемый.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали пятерых неонацистов, которые готовили теракт. Подозреваемыми оказались местные жители 2001–2003 годов рождения.

В жилищах задержанных, а также в их тайнике нашли СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывчатки, националистическую литературу и атрибутику.