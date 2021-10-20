Избитый в метро москвич рассказал о своем самочувствии

17:54
Фото: Москва 24
Роману Ковалеву, которого избили дагестанцы в московском метро, предстоит долгая реабилитация. Об этом он рассказал "РЕН ТВ" после выписки из больницы.
Москвич пояснил, что на реабилитацию у него уйдет около полугода.
"Дома стены лечат, родные рядом, под присмотром полным. Нервная система до конца не восстановилась, онемела половина лица – онемевшие зубы, губы. До полугода будет все проходить. Надо наблюдаться пока. Давление немного скачет. Сказали, если высыпаться полноценно, то все должно пройти", – добавил Ковалев.
Он отметил, что пока не спешит возвращаться на работу, хочет полностью выздороветь. После выписки мужчина встретился с друзьями, родными и девушкой.
"После того как драка получила широкую огласку, стали часто писать слова поддержки в соцсетях. Некоторые пользователи даже сообщили, что последовали моему примеру и также вступились за прохожих в драках", – подчеркнул Ковалев.
Он заключил, что не жалеет о том, что тогда вступился за девушку.
Ранее трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку и пострадал сам.
Суд арестовал троих подозреваемых в избиении. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.
Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что уроженцы Дагестана, которые избили мужчину, своим поступком дискредитируют молодежь республики, позорят свое имя и свои семьи.
Мужчину, который заступился за девушку в столичном метро, выписали из больницы
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