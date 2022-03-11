Женщину, оставившую младенца на автостоянке в Москве, арестовали

19:58
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Женщину, оставившую младенца в сумке на автостоянке в Москве, арестовали. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
"С учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры Люблинский районный суд избрал в отношении 39-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного сына, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая 2022 года", – говорится в сообщении.
Новорожденного мальчика обнаружили на стоянке у жилого дома по улице Перерва 9 марта. Ребенка доставили в одну из детских городских больниц. Позже в отношении матери возбудили уголовное дело.
В прокуратуре отметили, что женщина воспитывает 14-летнего сына. Постоянного места жительства она при этом не имеет.
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