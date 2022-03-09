Уполномоченный по правам ребенка рассказала о состоянии найденного в столице младенца

12:07
Фото: ГСУ СК РФ по г. Москве
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что взяла на контроль ситуацию с найденным на юго-востоке столицы младенцем. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, новорожденный находится в больнице.
"Ребенок доставлен в больницу, где проходит медицинское обследование и находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное", – рассказала Ярославская.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.
Ранее по данному факту проверку организовала столичная прокуратура. В ведомстве рассказали, что сумку с ребенком примерно в 08:00 9 марта нашел подросток. После этого новорожденного госпитализировали.
Прокуратуре удалось выяснить, что ребенок родился в больнице 6 марта этого года. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все детали случившегося.
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