Прокуратура установила личность матери, оставившей младенца на мусорке в Москве

16:46
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Столичная прокуратура установила личность женщины, оставившей младенца на одной мусорных площадок в Москве. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
"37-летняя женщина, оставившая тело ребенка, установлена. Прокуратура Москвы контролирует ход расследования", – говорится в публикации.
Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").
Тело полуторамесячного мальчика нашли 20 марта на мусорной площадке возле одного из жилых домов на улице Красная Пресня в Москве. На место выехали сотрудники правоохранительных органов, их работу координировали Пресненский межрайонный прокурор и его заместитель.
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