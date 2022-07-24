В Сочи объявили штормовое предупреждение

Смерчи прогнозируют в Сочи. Там объявили штормовое предупреждение и закрыли для купания пляжи.

Два смерча уже видели в море в районе Геленджика. Туристы успели снять на видео, как над водой поднялись две огромные водяные воронки. На берег они не вышли.

Погода на черноморском побережье продолжает шокировать отдыхающих. Минувшей ночью стихия крушила Сочи. Там прошел мощный ливень, в результате чего потоком воды снесло несколько десятков автомобилей. Их смяло, словно консервные банки. Людей, которые в этот момент оказались на улице, сбивало с ног. Погибла женщина.

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