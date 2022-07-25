Песков сообщил о сохранении в Кремле антиковидных ограничений

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Практически все подразделения администрации президента РФ сохраняют меры против распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что для защиты от нового подвида "Омикрона" – "Кентавра" в Кремле будут следовать инструкции, которую должны получить от Роспотребнадзора.

"Это вопрос скорее к медикам – Роспотребнадзору, инструкции которого мы четко выполняем, несмотря на то что все ограничения были сняты и был отменен масочный режим. Мы говорили неоднократно, что практически во всех подразделениях администрации особые меры предосторожности сохраняются", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он уточнил, что сохранение мер предосторожности связано с особым статусом резиденции главы государства, поэтому данной практики Кремль будет придерживаться и в дальнейшем.

Ранее Песков сообщил, что не знает, ревакцинировался ли президент. Однако на вопрос журналистов о собственной ревакцинации представитель Кремля сообщил, что его прививка все еще действует.

