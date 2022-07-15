Песков прокомментировал вопрос о ревакцинации Путина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что не знает, ревакцинировался ли президент или нет.

"Не могу сказать, не знаю", – прокомментировал Песков.

Однако на вопрос журналистов о собственной ревакцинации представитель Кремля сообщил, что его прививка все еще действует.

Ранее в России выявили 4 457 новых случаев коронавируса. В Москве число заболевших составило 860 человек.

За прошедшие 24 часа в России госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом. Показатель вырос на 1,3% в сравнении с прошлыми сутками. Увеличение числа заболевших произошло в 36 регионах страны.

С начала пандемии COVID-19 в РФ коронавирусом переболели 17 903 447 жителей.