Песков прокомментировал вопрос о ревакцинации Путина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что не знает, ревакцинировался ли президент или нет.
"Не могу сказать, не знаю", – прокомментировал Песков.
Однако на вопрос журналистов о собственной ревакцинации представитель Кремля сообщил, что его прививка все еще действует.
Ранее в России выявили 4 457 новых случаев коронавируса. В Москве число заболевших составило 860 человек.
За прошедшие 24 часа в России госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом. Показатель вырос на 1,3% в сравнении с прошлыми сутками. Увеличение числа заболевших произошло в 36 регионах страны.
С начала пандемии COVID-19 в РФ коронавирусом переболели 17 903 447 жителей.
Глава ВОЗ призвал страны вернуться к масочному режиму и массовому тестированию на COVID-19
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