Роспотребнадзор напомнил о ПЦР-тестировании для россиян по прилете из-за рубежа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прибывающим авиатранспортом гражданам РФ при отсутствии сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе по-прежнему необходимо делать ПЦР-тестирование, сообщает ТАСС.

"Требования по прохождению ПЦР-тестирования по прибытии из-за рубежа через воздушные пункты пропуска для граждан России, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании, остаются без изменений. Указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия – сдавать ПЦР-тест", – отметили в Роспотребнадзоре.

При наличии сертификата о сделанной прививке или перенесенной болезни необходимо только заполнить анкету о прибытии, в сдаче ПЦР-теста нет необходимости.

Кроме того, сдавать тест и заполнять анкеты не нужно россиянам и гражданам государств – участников ЕАЭС, прибывающим по сухопутной границе. Также больше нет необходимости самоизолироваться для тех, кто сдал тест по прибытии в Россию.

Введенные в 2020 году в связи с распространением коронавируса ограничения на пересечение сухопутной границы России были сняты с 15 июля.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. В ведомстве такой шаг объяснили снижением числа заболевших, однако уточнили, что ограничения могут ситуативно вводиться снова.

