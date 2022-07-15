РФ сняла коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы

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Введенные в 2020 году в связи с распространением коронавируса ограничения на пересечение сухопутной границы России сняты с 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

4 июля сообщалось, что с 15-го числа текущего месяца Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса. Отменяется и требование о ПЦР-тестах для граждан Белоруссии, которые прибыли в РФ авиатранспортом.

До этого стало известно, что Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. В ведомстве такой шаг объяснили снижением числа заболевших, однако уточнили, что ограничения могут ситуативно вводиться снова.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что число случаев COVID-19 будет увеличиваться в России с появлением новых линий "Омикрона". Однако, как уточнила Попова, новые подвиды штамма вируса не приводят к более тяжелому течению болезни и к увеличению госпитализаций.

