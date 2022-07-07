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МИД разъяснил правила въезда в Россию для иностранцев после отмены антиковидных ограничений, сообщает РИА Новости. Им по-прежнему понадобятся паспорт, виза и отрицательный ПЦР-тест.

Отмечается, что с 15 июля порядок въезда иностранных граждан в РФ практически вернется к допандемийному. Не будет ограничений по категориям, основаниям въезда, а также пунктам пропуска, через которые планируется въезжать в страну. Остается лишь требование предъявить документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР. Это не потребуется лишь гражданам Белоруссии, прибывающим авиатранспортом.

С 15 июля также снимаются ограничения на выезд российских граждан за пределы территории РФ через наземные пункты пропуска через государственную границу страны.

Ранее Роспотребнадзор принял решение отменить все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Эксперты ведомства отметили, что значительный рост заболеваемости штаммом "Омикрон" летом маловероятен.

