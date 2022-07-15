В России за сутки госпитализировали 1 266 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 1 266 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 1,3% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций зафиксирован в 36 субъектах страны. Еще в 38 регионах отмечается снижение показателя, а в 11 субъектах ситуация осталась без изменений.

Выявлены 4 457 новых случаев коронавируса. Больше всего пришлось на Москву – 860 случаев, Подмосковье – 417, Санкт-Петербург – 329. Всего с начала пандемии COVID-19 перенесли 17 903 447 человек.

От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 40 пациентов. После прохождения лечения выздоровели 2 929 человек.

Ране глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 из-за появления новых линий "Омикрона". При этом она уточнила, что новые подвиды этого штамма вируса не приводят к более тяжелому течению болезни и к увеличению госпитализаций.

