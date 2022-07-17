Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились в Неваде

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес тайно поженились в Неваде. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на свидетельство о заключении брака и откровения одного из близких к паре людей.

Роман Аффлека и Лопес начался еще в 2002 году на съемках романтической комедии "Джильи". Там оба играли главные роли. Актер сделал певице предложение, но свадьба так и не состоялась. В 2004 году они расстались.

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