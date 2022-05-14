Молодожены показали необычное огненное шоу на свадьбе

Молодожены подожгли себя во время свадьбы, чтобы удивить гостей. Так они решили завершить церемонию.

Никто не пострадал, ведь парочка экстремалов – профессиональные каскадеры Гейб Джессоп и Амбир Мишел. В их послужном списке – такие хиты, как "Йеллоустоун" и "Реинкарнация". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.