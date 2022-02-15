Кутузовский отдел ЗАГС в Москве открылся после ремонта

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Москвы
Кутузовский отдел ЗАГС в Москве открылся после косметического ремонта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В обновленном учреждении уже успели пожениться первые 18 пар.
"Ко Дню всех влюбленных для столичных молодоженов открылся обновленный после косметического ремонта Кутузовский отдел ЗАГС. Традиционно он входит в пятерку самых популярных загсов Москвы и располагается в здании на Кутузовском проспекте более 30 лет", – рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.
По словам специалиста, пожениться в торжественной обстановке можно со вторника по субботу. Что касается внутреннего убранства, то оно, как отмечает Уханева, соответствует "современным тенденциям и пожеланиям молодоженов".
Во время ремонта были приведены в порядок торжественный зал, аванзал, туалетные комнаты и кабинет оформления документов. Заменено было покрытие на полу – текстура природного камня в светлых тонах больше соответствует торжественной обстановке.
Искусственный камень использован и в зале регистрации Кутузовского отдела ЗАГС. Здесь размещен новый стол из данного материала. Стены помещения украсили светильниками золотого цвета, а интерьер дополнили растениями в кашпо.
В аванзале установили фирменный логотип Управления ЗАГС Москвы. В фотозоне молодожены и гости смогут сделать красивые фотографии. Непосредственно во время церемоний бракосочетания включают обновленную встроенную аудиосистему.
На осень 2022 года запланирован второй этап ремонтных работ в Кутузовском отделе ЗАГС. Планируется обновить холл и кабинеты приема граждан. Кроме того, специалисты отреставрируют входные двери, заменят мебель и установят навигационную систему.
В сентябре 2021 года стало известно, что летом в Москве заключили брак более 33 тысяч столичных молодоженов. В Управлении ЗАГС города заявили, что более 10 тысяч церемоний провели во Дворцах бракосочетания.
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