Любовь по договору. Эксперты – о заключении брачного контракта перед свадьбой

В России предлагают сделать обязательным заключение брачного контракта перед свадьбой, чтобы снизить нагрузку на суды и не допустить нарушения прав несовершеннолетних детей. Соответствующая инициатива 9 августа будет направлена на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, пишет RT.
Фото: depositphotos/yanik88
Портал Москва 24 выяснил у экспертов, насколько подобная инициатива реализуема на практике.
Адвокат Олег Цуканов отметил, что заключение брачного договора упростит понимание между супругами, кому из них что принадлежит из числа имущества, нажитого в браке и принадлежавшего им до заключения брака. Но при этом, как утверждает эксперт, заключение договора не означает его стопроцентное исполнение.
"Это обычный договор между двумя физическими лицами. И говорить о том, что сам факт его заключения влечет обязательность его исполнения, наверное, нельзя", – заявил юрист.
По его словам, споров, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по брачному договору, предостаточно.
"Я далек от мысли о том, что у кого бы то ни было по самому факту заключения брачного договора не возникнет желания его оспорить – его содержание, условия договора, законность его заключения, наличие/отсутствие признаков принуждения", - считает Цуканов.
По его мнению, подобная инициатива носит более популистский характер. "Я лично считаю, что достаточно указания в законе на свободное волеизъявление сторон на заключение такого договора. Не надо загонять граждан в какие-то обязательные рамки. Ни в одном из существующих нормативно-правовых актов РФ, включая Конституцию, нет обязательного указания на заключение брачного договора", - поясняет адвокат.
Оптимальное, по его мнению, существующее положение вещей, когда "граждане вправе, а не обязаны заключать брачный договор".
Фото: depositphotos/belchonock
По словам Цуканова, действующее семейное законодательство в части заключения договоров практически находится "в состоянии зародыша".
"Большинство судов, рассматривая споры, исходит из равенства супругов в браке, очень слабо реагирует на то, что подчас заключение брачного договора происходит уже в периоде брака, когда одна из сторон фактически действует по принуждению. Например, когда женщина находится в неравном положении по отношению к супругу, который является источником финансирования, имеет на руках 2-3 детей, в следствие чего доля жилого помещения делится 90 на 10, не учитываются права детей и т.д", – пояснил эксперт.
"Это все требует законодательного регулирования. Сама идея направлена на иное – просто на создание обязательного института заключения брачного договора", –добавил он.
Специалист по семейному праву Виктория Дергунова отмечает, что в России установлена свобода договора, а принуждение людей к заключению брачного договора – это нарушение свободы договора.
По ее мнению, понуждать супругов к тому, чтобы они перед заключением брака заключали брачный договор как обязательное условие в российской действительности в принципе невозможно.
"Тогда мы должны упразднить институт совместной собственности и говорить, что поскольку у нас его нет, супруги должны определиться, когда они будут в браке, какому режиму подчиняется их имущество, нажитое в этом браке. Пока он есть, у нас все урегулировано, действует режим свободы договора. Если их не устраивает то, что написано в законе, тогда пусть они сами, по своему разумению, как им выгодно, договариваются", – считает Дергунова.
При этом Дергунова отметила, что брачный договор – не панацея и подлежит оспариванию при изменении определенных условий в жизни людей.
"То, что они его заключат, не значит, что так и будет. Любая из сторон в течение 10-15 лет брака может обратиться в суд и расторгнуть договор, если существенно изменились жизненные обстоятельства. Это никаким образом не снизит нагрузки на суды: мы уйдем от раздела имущества к оспариванию брачного договора, то есть один вид иска сменится на другой", – заключила специалист по семейному праву.
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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, на чье имя и была направлена инициатива, такое нововведение не поддерживает.
"Это очередная попытка опять осложнять брачные отношения. Я думаю, это неправильно, это должно быть добровольное решение обоих супругов. Мы в свое время понятия не имели об этом, сейчас, может, и хорошо, потому что многие потом делят свое имущество и не знают, как разделить. Но я считаю, это должно быть добровольно. Тут можно говорить о чем угодно, может, оно правильно для многих семей – так пусть они и заключают, но обязать всех – я это не поддерживаю", – сказала Плетнева.
Евгения Маркова
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