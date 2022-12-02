Чай и печенье будут раздавать на закрытом участке Калужско-Рижской линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Чай, печенье и шоколад будут раздавать пассажирам закрытого участка Калужско-Рижской линии между "Октябрьской" и "Новыми Черемушками" с 3 по 7 декабря. Об этом сообщает Дептранс в телеграм-канале.

"Получить угощения можно в шатрах на конечных станциях маршрутов КМ. Мы всегда стараемся поддерживать наших пассажиров, особенно в зимний период", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что во время закрытия на участке будут дежурить больше 100 сотрудников ЦОМП.

Движения поездов не будет от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" оранжевой ветки столичного метро с 3 по 7 декабря. Ограничения связаны с прокладкой второго тоннеля будущей Троицкой линии.

Также из-за строительства Троицкой линии с 2 по 8 декабря изменится схема движения в центре и на юго-западе Москвы. Ограничения начнут действовать с 22:00 будущей пятницы.



Участок Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 7 декабря

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