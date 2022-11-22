Участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закроют с 3 по 7 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 3 по 7 декабря для пассажиров закроют участок между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Это связано с работами по второму перегонному тоннелю будущей Троицкой линии, который пройдет в том числе под участком Калужско-Рижской линии.

Станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" временно станут конечными. Поезда между ними следовать не будут.

Вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ. Бесплатным также сделают проезд на трамваях № 14 и 26. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

Также пассажиры смогут воспользоваться БКЛ – через нее можно пересесть на Сокольническую и другие линии, а также МЦК и маршрутами наземного транспорта.

Пассажиров призвали заранее выбирать альтернативные маршруты и постараться избегать поездок в часы пик.

Ранее сообщалось, что на участке "Академическая" – "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго перегонного тоннеля. Проходку ведет тоннелепроходческий щит "Светлана".

В настоящее время строительство тоннелей идет также на участках между станциями "ЗИЛ" и "Крымская", "Вавиловская" и "Академическая". В то же время между "Вавиловской" и "Новаторской" проходка всех тоннелей уже завершена.

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