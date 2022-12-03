Участок Калужско-Рижской линии метро закрылся до 7 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Калужско-Рижской линии столичного метро между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" закрылся до 7 декабря в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что специалисты займутся строительством второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии метро, который пройдет, в том числе, под участком Калужско-Рижской линии.

"Станции "Октябрьская" и "Новые Черемушки" станут временно конечными, движения не будет между ними. Вдоль закрытого участка начнут ездить бесплатные автобусы КМ, проезд на трамваях № 14 и 26 тоже будет бесплатным. Для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали москвичей пользоваться альтернативными маршрутами, в том числе Большой кольцевой линией, Московским центральным кольцом и наземным общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что на время закрытия участка между станциями запустят 130 бесплатных компенсационных автобусов большого класса, которые будут ходить с 05:30 до 02:00. В столичном Дептрансе пообещали, что в часы пик интервалы между транспортом составят меньше минуты.

Дептранс напомнил о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро с 3 по 7 декабря

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