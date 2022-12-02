Москвичам напомнили о закрытии участка Калужско-Рижской линии метро с 3 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Калужско-Рижской линии метро – от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек" – закроют с 3 по 7 декабря. Это необходимо для строительства второго перегонного тоннеля будущей Троицкой линии метро.

Между станциями запустят 130 бесплатных компенсационных автобусов большого класса, которые будут ходить с 05:30 до 02:00. В столичном Дептрансе пообещали, что в часы пик интервалы между транспортом составят меньше минуты.

При этом автобусы будут останавливаться возле станций метро "Шаболовская" (на Ленинском проспекте), "Ленинский проспект", "Академическая" и "Профсоюзная". Остановка "Улица Вавилова" временно будет недоступна.

Кроме того, бесплатным станет проезд в трамваях №14, 26. Пассажирам также рекомендовали пользоваться Большой кольцевой линией, Московским центральным кольцом и маршрутами наземного транспорта. Вместе с тем в Дептрансе попросили не использовать Серпуховско-Тимирязевскую линию метро для поездок в центр из-за сильное перегруженности.

На конечных станциях компенсационных автобусов организуют шатры, где горожане смогут взять чай и печенье.

В связи с закрытием участка Калужско-Рижской линии метро изменится схема движения в центре и на юго-западе Москвы с 2 по 8 декабря.

Так, с 22:00 пятницы заработают шесть километров выделенной полосы по проспекту 60-летия Октября и улице Профсоюзной до станции "Новые Черемушки". Кроме того, временно будет недоступна парковка на 16 участках улицы Профсоюзной, проспекта 60-летия Октября, дублера Ленинского проспекта и улицы Академика Пилюгина.

В районе ограничат выезды из дворов дома 28к1 по улице Гарибальди и дома 2А по Ленинскому проспекту, а выезд от дома 23 по улице Гарибальди на Профсоюзную будет закрыт.

"Будет ограничено движение на шести соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улице. Движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области сохранится по двум из четырех полос", – рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что расписание электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД изменилось до 25 декабря.

Это необходимо из-за модернизации объектов энергообеспечения на перегоне Лобня – Аэропорт Шереметьево. Изменение также связано с продолжением строительства эстакады Северного дублера Кутузовского проспекта.



Участок Калужско-Рижской линии метро закроют в Москве с 3 по 7 декабря

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