Подземный переход от "Электрозаводской" БКЛ и синей ветки пройден почти на 80% – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

Проходка подземного перехода между Большой кольцевой и Арбатско-Покровской линией столичного метро на "Электрозаводской" завершена более чем на 80%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сейчас ведутся монолитные работы и продолжается проходка перехода с монтажом чугунной тюбинговой обделки", – отметил он.

Строительство перехода ведется без использования тоннелепроходческих комплексов. Подобная мера обусловлена близостью двух действующих станций и инфраструктуры железной дороги, она позволяет обеспечить их бесперебойную работу.

По словам Бочкарева, пересадка станет частью формирующего на базе Большой кольцевой линии ТПУ, объединяющего "Электрозаводскую" БКЛ и синей ветки c платформой Электрозаводская МЖД.

Переход со станции "Электрозаводская" пройдет под железнодорожными путями Казанского направления МЖД и будет выводить пассажиров в торец станции на синей ветке метро, объяснил гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Он также добавил, что в апреле 2022 года в составе ТПУ "Электрозаводская" был открыт пешеходный мост длиной 111 метров, который связал Рубцовскую и Семеновскую набережные. По предварительным данным, поток пассажиров в границах ТПУ составит около 70 тысяч человек в часы пик и 144 тысячи человек – ежедневно.

30 ноября Сергей Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Электрозаводской" до "Савеловской". Как сообщил мэр, участок стал одним из сложных в строительстве столичного метро. Он также сообщил, что все станции БКЛ начнут работать для пассажиров в первые 3 месяца 2023 года.



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