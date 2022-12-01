Новый поезд "Иволга 3.0" проходит тестовую обкатку на Рижском направлении МЖД

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый подвижной состав "Иволга 3.0" проходит тестовую обкатку на участке Нахабино – Волоколамск – Нахабино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Поезда "Иволга 3.0" будут курсировать по маршрутам МЦД-3 и МЦД-4.

"По поручению Сергея Собянина новые поезда для диаметров должны быть современными, комфортными и безопасными, поэтому особое внимание мы уделяем тестированию составов перед выходом на линию с пассажирами", – сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Во время пробного заезда специалисты проверяют систему связи, работу всего подвижного состава, а также механическое, электрическое и пневматическое оборудование.

Новую версию поезда усовершенствовали для удобства пассажиров. Там установили подлокотники у сидений, зарядки для электросамокатов, а также увеличили число USB-зарядок.



Ранее сообщалось, что на МЦД-3 и МЦД-4 построят и реконструируют 24 и 11 платформ соответственно. Новые станции и платформы МЦД появляются на площадках, где формируются жилые кварталы или центры деловой активности. Благодаря этому новые районы становятся доступнее и привлекательнее, что полностью отвечает принципам полицентричного развития Москвы.

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