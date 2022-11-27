Вторая платформа откроется на пригородном вокзале Минская будущего МЦД-4

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Департамент транспорта Москвы объявил, что в декабре на пригородном вокзале Минская будущего МЦД-4 откроют вторую платформу. Информация об этом появилась в телеграм-канале ведомства.

"В декабре на новом пригородном вокзале Минская будущего D4, который заработал в этом году, откроется вторая платформа и вторая очередь пассажирского вестибюля", – указали в Дептрансе.

Глава ведомства Максим Ликсутов напомнил, что станция Минская была открыта в апреле 2022 года. К декабрю объект достроят полностью. Сам МЦД-4 "Киевско-Горьковский" заработает с 2023 года.

Ожидается, что станцией Минская в перспективе будут пользоваться 8,5 тысячи пассажиров в сутки, с последующим приростом до 17,5 тысячи человек после запуска четвертого Московского центрального диаметра.

В настоящий момент на станции уже работает пересадка на платформу Солнцевской линии Московского метрополитена. Переход занимает всего минуту.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что запуск МЦД-4 позволит разгрузить три ветки столичной подземки и четыре автомагистрали. Данный маршрут соединит между собой Апрелевку и Железнодорожный.

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