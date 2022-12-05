Собянин поздравил ветеранов с годовщиной начала контрнаступления в Битве за Москву

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей столицы с 81-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства столицы.

"В ходе священной войны с гитлеровской Германией было немало крупных сражений, приблизивших Великую Победу. И первое в этом ряду – судьбоносная Битва за Москву. Разгром фашистов у стен столицы имел огромное военное, политическое, моральное значение", –говорится в телеграмме.

Мэр отметил, что память о подвиге защитников Москвы живет и будет жить в веках.

Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года и длилась до 20 апреля 1942 года. В боях принимали участие свыше семи миллионов человек. В результате сражений немцы были отброшены на сотни километров от города. Битва за Москву стала стратегическим поражением Германии в ВОВ.

"Наша благодарность ветеранам безмерна. Наследие победителей является крепким фундаментом развития страны, нравственным ориентиром для нынешних и будущих поколений", – подчеркнул Собянин.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что около 80 мероприятий проведут культурные заведения – библиотеки, музеи и галереи – в честь 81-й годовщины начала контрнаступления советской армии в Битве за Москву. Патриотическая программа проходит с 27 ноября по 8 декабря.

Так, в Музее Победы все желающие могут увидеть экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!". Это совместная выставка Государственного музея обороны Москвы и Музея Победы.



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