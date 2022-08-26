Около 4,5 тыс роботических операций провели в Москве за четыре года

Более 800 операций выполнили столичные врачи с начала года с помощью роботохирургических комплексов. Это больше, чем в 2019 году.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, всего за последние четыре года таких операций проведено почти 4,5 тысячи. Они малотравматичны, что позволяет пациентам быстрее восстанавливаться. Преимущества совместной с роботом операции отмечают и сами врачи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.