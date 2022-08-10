В Румынии возникла паника из-за заявлений Минздрава запастись таблетками йодида калия

В Румынии нарастает паника из-за заявлений Минздрава срочно запастись таблетками йодида калия. Как можно скорее бежать в аптеку рекомендовал лично глава ведомства Александру Рафила. Теперь семейные врачи не в состоянии принять всех пациентов, которые хотят получить рецепты на препарат.

Призывы Минздрава прозвучали в тот момент, когда украинские войска снова нанесли удар по Запорожской АЭС. Румыны увидели в этом неминуемую ядерную катастрофу. А местные СМИ только подогрели обстановку. По телевидению сообщили, что таблетки йодида калия следует принимать в течение суток после ядерной аварии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.