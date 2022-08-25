Ученые нашли способ контроля за тяжестью COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ученые Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И. П. Павлова выявили процессы в организме пациентов с COVID-19, которые предупреждают о развитии тяжелой формы заболевания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".
При тяжелой форме заболевания у пациентов происходит снижение уровня холестерина в плазме крови почти вдвое. При этом ученые пояснили, что степень падения холестерина соответствует степени тяжести болезни. Самый низкий уровень фиксируется у пациентов в критическом состоянии.
"Верно и обратное – низкий уровень холестерина свидетельствует о неблагоприятном прогнозе развития заболевания, например о том, что пациенту с COVID-19, скорее всего, в скором времени понадобится помощь реаниматологов", – рассказали специалисты.
Ученые отметили, что холестерин на мембране клеток работает как проводник коронавируса внутрь клетки. При этом значительно успешнее COVID-19 проходит через мембраны, где много холестерина.
Согласно проведенному анализу, холестерин снижается из-за сбоя в работе генов, которые отвечают за метаболизм холестерина, и повышенной активности клеточных рецепторов.
Ранее данные опроса сервиса Vrachu.ru показали, что около 75% российских врачей высказали мнение, что новая волна коронавируса переносится жителями легче. 53,4% участников сообщили, что не видят необходимости в ведении ограничительных мер. Однако возобновление масочного режима считают приемлемым.
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