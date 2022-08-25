В РФ за сутки выявили 43 919 новых случаев коронавируса

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В России за последние сутки зафиксировали 43 919 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в стране подтвержден 19 265 521 случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевание в России перенесли 18 401 387 человек.

Число госпитализированных с COVID-19 за последние 24 часа составило 3 936 человек. Выздоровели 30 775 пациентов. За сутки скончался 71 пациент с ранее выявленной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что ситуация с COVID-19 в России может ухудшиться с началом учебного года.

Он отметил, что в образовательных учреждениях происходит процесс "противоэпидемичивания", когда респираторные вирусы, привезенные учащимися из разных регионов, начинают обмениваться.