Власти Турции, Грузии и Египта начали останавливать россиян, которые раскупают лекарства

Власти Турции, Грузии и Египта пытаются остановить россиян, которые опустошают их аптеки. Сообщается, что курортный отдых для многих приезжих превратился в лекарственный туризм. Но он легко может стать экстремальным.

Страны, защищая свои интересы, меняют законы и, например, за сироп от кашля можно попасть на штраф или угодить за решетку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.