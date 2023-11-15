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15 ноября, 16:45

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Предновогоднюю ярмарку открыли на Тверской площади в Москве

Предновогоднюю ярмарку открыли на Тверской площади в Москве

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На Тверской площади в Москве открыли предновогоднюю ярмарку – "Тверская Маркет". 16 павильонов расположены вокруг памятника Юрию Долгорукому.

В ярмарке принимают участие представители 100 брендов из столицы и других регионов, среди которых участники проекта "Сделано в Москве". Полезные сладости, украшения ручной работы, одежда, аксессуары, товары для дома и натуральная косметика – все это можно найти на прилавках. Ассортимент меняется каждые несколько дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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