Предновогоднюю ярмарку открыли на Тверской площади в Москве

На Тверской площади в Москве открыли предновогоднюю ярмарку – "Тверская Маркет". 16 павильонов расположены вокруг памятника Юрию Долгорукому.

В ярмарке принимают участие представители 100 брендов из столицы и других регионов, среди которых участники проекта "Сделано в Москве". Полезные сладости, украшения ручной работы, одежда, аксессуары, товары для дома и натуральная косметика – все это можно найти на прилавках. Ассортимент меняется каждые несколько дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.