Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в ходе визита в единый пункт отбора на военную службу по контракту сообщил, что Москва досрочно выполнила задание по контрактникам в 2023 году.

"Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армии. Но мы не прекращаем прием добровольцев, он как работал, так и будет работать, желающих достаточно много", – отметил мэр.

Собянин также поговорил с посетителями пункта и поблагодарил их за решение записаться на службу. Сам центр расположен на улице Яблочкова.

По словам градоначальника, военная техника и технологии важны, однако без людей они не работают. Мэр пожелал контрактникам вернуться домой с победой.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся 1 апреля 2023 года. Информацию о его деятельности можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Один из гостей центра сообщал, что станет добровольцем уже во второй раз. По его словам, он уже отслужил полгода по контракту.

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