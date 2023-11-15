Свыше 1 млрд поездок совершили москвичи в наземном транспорте с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более одного миллиарда раз проехали пассажиры на наземном столичном транспорте с января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе работают свыше 900 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев. Маршрутная сеть расширилась от Зеленограда до почти Калужской области.

На всех московских маршрутах курсирует транспорт отечественного производства: более 1,3 тысячи электробусов, 500 трамваев и порядка семи тысяч автобусов. Вся техника соответствует требованиям комфорта и безопасности, в том числе и для маломобильных граждан, отметили в Дептрансе.

Ликсутов добавил, что в будние дни наземным транспортом пользуются порядка четырех миллионов пассажиров.

"Мы видим рост пассажиропотока на наземном транспорте, показателя в миллиард поездок в этом году мы достигли почти на месяц раньше, чем в прошлом", – резюмировал он.

Ранее Сергей Собянин назвал 2023 год рекордным для Москвы по количеству новых крупных транспортных объектов.

По его словам, в этом году открыли 14 новых станций метро, запустили МЦД-3 и МЦД-4, открыли движение по южному направлению Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона, а на Москве-реке появились круглогодичные регулярные пассажирские маршруты: Киевский – Сердце Столицы и ЗИЛ – Печатники.

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